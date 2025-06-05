30 Yıllık Tekstil Firması Ekonomik Krizi Aşamadı: Konteks Tekstil Konkordato İlan Etti

Adana, Batman ve Malatya’da şubeleri bulunan ve sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet yürüten Konteks Tekstil, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Firmanın yaşadığı mali darboğaz, resmi ilanla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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30 Yıllık Tekstil Firması Ekonomik Krizi Aşamadı: Konteks Tekstil Konkordato İlan Etti
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Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Konteks Tekstil Ürünleri ve Telekomünikasyon Yayın Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin konkordato başvurusunu değerlendirerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme kararı, 2 Haziran 2025 tarihinde saat 13.45 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ALACAKLILARA YASAL İTİRAZ HAKKI

Mahkeme ilanında, alacaklıların konkordato kararına itiraz edebilmesi için 7 günlük süre tanındığı belirtildi. Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını belgeleyerek başvuruda bulunabilecek. Süreç, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi kapsamında yürütülecek.

30 Yıllık Tekstil Firması Ekonomik Krizi Aşamadı: Konteks Tekstil Konkordato İlan Etti - Resim : 1

SİCİL BİLGİLERİYLE MAHKEMEYE SUNULDU

Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 30146 sicil numarasıyla kayıtlı olan ve vergi numarası 5760042492 olarak belirtilen Konteks Tekstil’in konkordato ilanı, mahkeme kararıyla resmiyet kazandı. Kararın ardından şirketin alacaklıları ve sektör temsilcileri süreci yakından takip ediyor.

KONTEKS TEKSTİL’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzun yıllardır tekstil alanında üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten Konteks Tekstil’in konkordato süreci, şirketin geleceğine dair belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Ekonomik krizden etkilenen diğer sektör temsilcileri için de bu gelişme, dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

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