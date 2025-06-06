Papara Soruşturması Doktora Uzandı! Bir Tutuklama Daha Çıktı

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Hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferine aracılık ettiği iddiasıyla Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldığı ve bu hesaplardaki paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı belirlendi.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, paralar 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderilirken, bu adreslerden birinin de emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan’a ait olduğu tespit edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Oğan’ın işlettiği hesaba 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı ortaya çıktı. Oğan, gözaltına alınmasının ardından kuvvetli suç şüphesi taşıdığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması nedeniyle tutuklandı.

Oğan’ın avukatı, söz konusu hesabın başkaları tarafından kullanıldığını savundu ve Oğan’ın Papara’yı 2014’ten bu yana kullanmadığını belirtti.

Kaynak: Habertürk