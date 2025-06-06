Peş Peşe Paylaşımlar Kafaları Karıştı… Dorukhan Toköz’den ‘Aşk’ İddialarına Net Yanıt

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen başarılı futbolcu Dorukhan Toköz, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir dönem oyuncu Bahar Şahin ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Toköz’ün, bu kez de genç müzisyen Didem (Bilinen sahne adıyla Didomido) ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkilinin sosyal medyada aynı mekânda, peş peşe yaptığı paylaşımlar, dedikoduların fitilini ateşledi. Takipçileri ve magazin sayfaları bu detayları gözden kaçırmazken, sosyal medyada "Yeni bir aşk mı doğuyor?" soruları hızla yayılmaya başladı.

TOKÖZ SON NOKTAYI KOYDU

Gündemi meşgul eden bu söylentilere ise Dorukhan Toköz’den dolaylı ama net bir yanıt geldi. Instagram hesabında, Didem ve birkaç arkadaşıyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan futbolcu, altına “Güzel kardeşlerim” notunu düşerek iddialara açıklık getirdi.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlamış ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Eskişehirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Toköz, 2018 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı dönemlerin ardından 2021 yılında Trabzonspor'a katıldı. 2023 yazında Adana Demirspor'a transfer olan Toköz, burada da 25 maçta forma giydi. Ancak 2024 yılı itibarıyla Adana Demirspor ile yollarını ayırmış ve Eyüpspor'a transfer olmuştur.

Orta saha oyuncusu olan Dorukhan Toköz, sağ ayaklıdır ve 1.80 metre boyundadır. Eyüpspor'da 5 numaralı formayı giyiyor. Kariyerinde toplamda 220 maçta 9 gol ve 19 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nda da 14 kez forma giymiş ve 1 gol attı.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası gibi önemli başarılar elde etti. Özellikle Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü kazandı.