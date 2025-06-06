ABD'den 4 Yargıca Ceza Yaptırımı

ABD 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcına yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada ceza yaptırımına uğrayan yargıçların "İsrail'in egemenlik hakkını ihlal ettiklerini" iddia etti.

ABD'den 4 Yargıca Ceza Yaptırımı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in egemenliğini ihlal ettikleri iddiasıyla 4 Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcının yaptırım listesine alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptırımla ilgili açıklamada bulundu. Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), ABD ve yakın müttefiki İsrail'i ‘temelsiz ve siyasallaştırılmış’ şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini belirterek, “Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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