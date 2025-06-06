Bayramı Sınır Nöbetinde Karşıladılar

Ermenistan sınırındaki hudut karakolunda görev yapan askerler, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta, vatan nöbeti tutarak karşıladı.

Bayramı Sınır Nöbetinde Karşıladılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

25'inci Hudut Tugayı'na bağlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat görev tutuyor. Dürbünlerle sınırı gözleyen, zırhlı araçlarla devriye atan Mehmetçik, termal ve elektro optik sistemlerle Ani Ören Yeri'nin de içinde bulunduğu 22 kilometrelik sınır hattını izliyor, her türlü yasa dışı geçişi engellemek için teyakkuzda bekliyor.

KOMUTANLAR VE SİLAH ARKADAŞLARIYLA KUCAKLAŞTILAR

Bayram sabahı karakolda duygu dolu anlar yaşandı. Komutanlar ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşan askerler, aileleriyle telefonda bayramlaştı. Ailelerinden uzakta olan askerler, onların huzur içinde bayram geçirmesini sağlayan bir görevde olmanın gururunu yaşadı.

1'inci Hudut Bölük Komutanı Üsteğmen, bayram sabahı karakolu ziyaret ederek askerlere moral verdi. Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin altını çizen Bölük Komutanı, “Ailenizden uzakta olsanız da unutmayın ki bu millet sizin sayenizde huzur içinde bayramını kutluyor. Dün babalarınız bu topraklardaydı, bugün siz varsınız, yarın çocuklarınız olacak. Bu nöbet bir şeref nöbetidir" diyerek tüm Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Üsteğmen, kule nöbetindeki bir askerin bayramını kutlayıp, cep telefonu ile Elazığ'daki babasıyla görüştürdü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Asker
Kurban Etinde Sessiz Tehlike! En Büyük Hata Ortaya Çıktı, Meğer Bunu Yapmak Zehirliyormuş Kurban Etinde Sessiz Tehlike! En Büyük Hata Ortaya Çıktı, Meğer Bunu Yapmak Zehirliyormuş
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün Annesine Telefon DEM Parti'den Eren Bülbül'ün Annesine Telefon
İnci Kefali Denetimi Bayramda Devam Ediyor İnci Kefali Denetimi Bayramda Devam Ediyor
Kurban Etini Saklarken Dikkat! Bu Hata Büyük Sağlık Sorunu Çıkartır Kurban Etini Saklarken Dikkat! Bu Hata Büyük Sağlık Sorunu Çıkartır
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı