Trafiğin Tam Ortasında Ölüm Oyuncu! Görenler Ne Yapacağını Şaşırdı
Bartın’da trafiğin ortasında defalarca karşıya geçip geri dönen vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak aynı eylemi tekrarlayan kişinin aniden yol ortasında durması endişe yarattı.
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Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, karşıya geçip geri döndü.
HERKESİ TEHLİKEYE ATTI
Araçların hızla yaklaşmasını bekledikten sonra yolun tam ortasında aniden duran yaya hem trafiğin güvenliğini tehlikeye attı hem de sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
Kimsenin ne yaptığını anlamadığı yaya bir süre sonra aynı şekilde yolun karşısına geçti ve bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Şaşırtan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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