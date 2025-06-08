Trafiğin Tam Ortasında Ölüm Oyuncu! Görenler Ne Yapacağını Şaşırdı

Bartın’da trafiğin ortasında defalarca karşıya geçip geri dönen vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak aynı eylemi tekrarlayan kişinin aniden yol ortasında durması endişe yarattı.

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Trafiğin Tam Ortasında Ölüm Oyuncu! Görenler Ne Yapacağını Şaşırdı
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Bartın-Ankara kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, karşıya geçip geri döndü.

Trafiğin Tam Ortasında Ölüm Oyuncu! Görenler Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 1

HERKESİ TEHLİKEYE ATTI

Araçların hızla yaklaşmasını bekledikten sonra yolun tam ortasında aniden duran yaya hem trafiğin güvenliğini tehlikeye attı hem de sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Trafiğin Tam Ortasında Ölüm Oyuncu! Görenler Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 2

Kimsenin ne yaptığını anlamadığı yaya bir süre sonra aynı şekilde yolun karşısına geçti ve bir minibüse binerek bölgeden ayrıldı. Şaşırtan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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