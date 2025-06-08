Ali Babacan’dan Özgür Özel’e Geçmiş Olsun Telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ali Babacan’dan Özgür Özel’e Geçmiş Olsun Telefonu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duyduğu üzüntüyü ifade eden Babacan, Zeyrek’in tedavi süreciyle ve sağlık durumu hakkında Özel’den bilgi aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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