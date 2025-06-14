100 Tondan Fazla Esrar Üreteceklerdi! Bakan Yerlikaya Duyurdu: Diyarbakır'da Uyuşturucuya Büyük Darbe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda rekor miktarda uyuşturucu madde ve ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yerlikaya, bu miktarın 100 tondan fazla toz esrara dönüştürülebileceğini belirtti.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele dairelerinin koordinasyonunda yürütülen operasyona bölge illeri de destek verdi.

Operasyonda:

143 operasyonel tim,

1.780 personel,

1 S-70 genel maksat helikopteri,

1 ATAK taarruz helikopteri,

2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleri görev aldı.

Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ il jandarma komutanlıkları da çalışmaya katkı sundu.

Operasyon sonucunda 22 şüpheli uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi