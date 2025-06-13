Tokat’ta Miras Kavgası Kanlı Bitti: Kadın Hayatını Kaybetti, Şüpheli Kaçtı

Tokat’ın Hasanbaba köyünde miras yüzünden çıkan kavgada H. Çelik, amcasının eşi Saliha Çelik’i tabancayla vurarak öldürdü; şüpheli kaçarken polis geniş çaplı operasyon başlattı.

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Tokat’ta Miras Kavgası Kanlı Bitti: Kadın Hayatını Kaybetti, Şüpheli Kaçtı
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Tokat merkeze bağlı Hasanbaba köyünde bugün, 13 Haziran 2025 tarihinde yaşanan bir miras tartışması trajik bir cinayete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında kısa sürede büyüyen miras anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine H. Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik’i vurdu. Saldırının ardından şüpheli, 60 AG 036 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saliha Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, köyde büyük bir üzüntü ve şok yarattı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli H. Çelik’i yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, şüphelinin yakalanması için ekiplerin operasyonları devam ediyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, detayların netleşmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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