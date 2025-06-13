Kuşadası’nda Acı Olay: Oğlunu Kaybeden Baba Evinde Ölü Bulundu

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yaklaşık bir yıl önce, 21 Haziran 2024 tarihinde, Turgut Özal Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Mehmet Batu Ö.’ye bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu elim kaza, Kuşadası halkını derin bir yasa boğarken, ailenin yaşadığı acı da uzun süre konuşulmuştu.

Bugün, 13 Haziran 2025 sabah saatlerinde, Mehmet Batu’nun babası Murat Ö. (yaşı belirtilmedi), evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre, Murat Ö.’nün silahla hayatına son verdiği tespit edildi. Kazadan sonra bunalıma girdiği iddia edilen babanın ölümü, bölgede şok etkisi yarattı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, durumu doğrularken, Murat Ö.’nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA