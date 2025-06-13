Adana Ceyhan’da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 10 Şüpheli Tutuklandı

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs - 12 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bir organize suç örgütü çökertildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, ilçede suç ve suçlularla mücadele hedefiyle yoğunlaştırıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, suç örgütüne ait çok sayıda dijital materyal, doküman, barkod, 4 kaşe, 70 cinsel içerikli ürün ve 140 dolu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 26 sahte tam altın, 1 sahte yarım altın, 54 sahte çeyrek altın, 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 çelik yelek ve 83 mermi gibi malzemeler de bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 şüphelinin tutuklanmasına hükmederken, diğer 10 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon, Ceyhan’daki organize suç faaliyetlerine yönelik etkili bir darbe olarak değerlendirilirken, ele geçirilen malzemeler suç örgütünün geniş kapsamlı faaliyetlerini gözler önüne serdi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA