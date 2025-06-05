Beşoklar Suç Örgütüne Darbe: 469 Sayfalık İddianameyle Müebbet Talebi

İzmir’de “Beşoklar Suç Örgütü”ne yönelik operasyonda 34 kişi tutuklandı, 469 sayfalık iddianamede 19 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri için 14-20 yıl hapis istendi. Halkapınar Cinayeti’nin de örgütün işi olduğu ortaya çıktı.

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Beşoklar Suç Örgütüne Darbe: 469 Sayfalık İddianameyle Müebbet Talebi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Beşoklar Suç Örgütü” olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Kasım 2024’te helikopter ve dron destekli operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda fişek, GPS takip cihazı, dijital materyaller ve yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı; örgüt lideri B.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Beşoklar Suç Örgütüne Darbe: 469 Sayfalık İddianameyle Müebbet Talebi - Resim : 1

Soruşturmada, örgütün temel gelir kaynağının kumarhaneler aracılığıyla sağlandığı, şüphelilerin kumarhane kameralarıyla tespit edildiği belirlendi. Ayrıca, 19 Mart 2024’te Halkapınar Aktarma Merkezi’nde Çetin Ermiş’in öldürüldüğü, Ü.E. ve İ.A.’nın yaralandığı cinayetin de bu örgüt tarafından işlendiği ortaya çıktı. Örgütün “nitelikli yağma”, “silahla kasten yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” ile “tehdit” gibi suçlara da karıştığı tespit edildi.

Beşoklar Suç Örgütüne Darbe: 469 Sayfalık İddianameyle Müebbet Talebi - Resim : 2

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, örgüt lideri B.B. ve 4 yöneticinin de aralarında bulunduğu 46 şüpheli için 469 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 19 şüpheli hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer şüpheliler için ise 14 ila 20 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkemeye sunuldu ve yargılama süreci başladı

Kaynak: DHA

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