Beşoklar Suç Örgütüne Darbe: 469 Sayfalık İddianameyle Müebbet Talebi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Beşoklar Suç Örgütü” olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Kasım 2024’te helikopter ve dron destekli operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda fişek, GPS takip cihazı, dijital materyaller ve yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı; örgüt lideri B.B.’nin de aralarında bulunduğu 5 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Soruşturmada, örgütün temel gelir kaynağının kumarhaneler aracılığıyla sağlandığı, şüphelilerin kumarhane kameralarıyla tespit edildiği belirlendi. Ayrıca, 19 Mart 2024’te Halkapınar Aktarma Merkezi’nde Çetin Ermiş’in öldürüldüğü, Ü.E. ve İ.A.’nın yaralandığı cinayetin de bu örgüt tarafından işlendiği ortaya çıktı. Örgütün “nitelikli yağma”, “silahla kasten yaralama”, “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” ile “tehdit” gibi suçlara da karıştığı tespit edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, örgüt lideri B.B. ve 4 yöneticinin de aralarında bulunduğu 46 şüpheli için 469 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 19 şüpheli hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer şüpheliler için ise 14 ila 20 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkemeye sunuldu ve yargılama süreci başladı

Kaynak: DHA