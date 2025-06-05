Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü

Zonguldak Kilimli sahil yolunda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Bedirhan Kınay ile yanındaki 22 yaşındaki Berk Cebeci hayatını kaybetti.

Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü
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Zonguldak'ta sahil yolunca yolculuk yapan 2 genç geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Kilimli sahil yolunun İnağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ana yoldan Karayolları şantiyesi istikametine dönmek isteyen Metin A. idaresindeki otomobil ile Bedirhan Kınay idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklette kaskı bulunmayan Berk Cebeci ile sürücü Bedirhan Kınay savrulup, asfaltta sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Berk Cebeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bedirhan Kınay da ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Berk Cebeci ve Bedirhan Kınay’ın yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Cebeci’nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Motosiklet ve otomobil aynı çekici ile bölgeden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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