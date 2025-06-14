Nefes Kesen Mücadele Son Buldu, Survivor'da Şampiyon Belli Oldu

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TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve haftalardır süren Survivor All Star 2025’in büyük finali İstanbul’da düzenlendi. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya’yı üç turda da mağlup ederek, şampiyonluğa uzanan isim oldu.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Finalin ilk turunda, Batuhan’ın tercihiyle atış oyunu oynandı. Batuhan iyi başlayıp farkı 2’ye çıkarsa da Adem, üst üste aldığı sayılarda skoru 5-4’e getirdi ve ilk turda kazanan taraf oldu.

İkici turda oyun seçimini Adem yaparken, atış oyununda mücadele eden finalistlerden Adem, 5-1’lik üstünlük sağladı ve avantajı kaptı.

Üçüncü ve son turda ise, yarışmacılar yine atış oyununda karşı karşıya geldi. Adem, bir kez daha 5-1’lik galibiyet elde etti ve üçte üç yaptı.

Survivor’da daha önce de şampiyonluk yaşayan Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in de kazanan ismi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi