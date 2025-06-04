Survivor'dan Apar Topar Ayrılmıştı! Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Nereye Gittiği Ortaya Çıktı

Survivor All Star 2025’ten ani bir kararla ayrılan Hikmet Tuğsuz’un yarışma sonrası İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiği ortaya çıktı. Tuğsuz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Ayağımın tozuyla Londra’ya geldim” dedi.

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Survivor'dan Apar Topar Ayrılmıştı! Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Nereye Gittiği Ortaya Çıktı

Survivor All Star 2025’te yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Hikmet Tuğsuz, ani bir kararla yarışmaya veda etmişti. Sunucu Murat Ceylan, yarışmacıların oyun alanına geldiği sırada Tuğsuz’un ailesiyle yaptığı görüşme sonrası Survivor’dan ayrılma kararı aldığını açıklamış, bu durum izleyiciler arasında şok etkisi yaratmıştı. Tuğsuz’un yarışmadan sonra nereye gittiği merak konusu olurken, sosyal medya paylaşımlarıyla bu soru yanıt buldu.

Hikmet Tuğsuz, sosyal medyada yayınladığı bir videoda, “Evet arkadaşlar, yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra’ya, değerli kardeşim ‘Koca Hüseyin’in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkarmadığım, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin’e hediye ediyorum” ifadelerine yer verdi. Antalya doğumlu eski atlet ve antrenör Tuğsuz’un İngiltere’ye gidişi, hakkındaki dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama suçlamalarıyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Survivor'dan Apar Topar Ayrılmıştı! Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Nereye Gittiği Ortaya Çıktı - Resim : 1

Tuğsuz’un Survivor’dan ayrılma nedeni olarak ailesiyle yaptığı görüşme gösterilmiş, ancak hakkında çıkan 45 milyon TL’lik villa dolandırıcılığı ve silahla yaralama iddiaları, Türkiye’ye dönüşünde tutuklanma ihtimalini gündeme taşımıştı. Sosyal medyada, Tuğsuz’un Türkiye’ye dönmemek için ödül oyununda isteksiz davrandığı ve bilerek kaybettiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Londra’ya gidişi, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Hikmet Tuğsuz’un yarışma sonrası Londra’ya yönelmesi, Survivor izleyicileri arasında büyük yankı uyandırırken, kendisinin Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği ve hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Survivor Hikmet Dominik'ten AyrıldıTürkiye'ye Dönerse Tutuklanacak... Survivor Hikmet Dominik'ten AyrıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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