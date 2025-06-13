CHP'den Radar Cezaları ve Hız Levhalarına Tepki

CHP'li Ulaş Karasu, bayramda artan radar cezaları ve hız levhalarıyla ilgili sert tepki gösterdi. Hükümetin geçici gelir arayışıyla vatandaşı hedef aldığını savunan Karasu, "Gerçek trafik güvenliği, radarlarla değil eğitimle sağlanır" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP'den Radar Cezaları ve Hız Levhalarına Tepki
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Bayram sürecinde artan radar cezaları, kamuoyunda tartışma yaratırken konu Meclis'e taşındı. Otoyollara sık aralıklarla yerleştirilen radarların ve düşük hız uyarı levhalarının vatandaşta mağduriyet yarattığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, uygulamayı sert sözlerle eleştirdi.

İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının gelen tepkiler üzerine hız levhalarını değerlendirmek üzere komisyon kurduğunu açıklaması, "Geç kalınmış bir adım" olarak yorumlandı.

CHP'li Karasu, radar uygulamalarının vatandaşa karşı fırsatçılığa dönüştüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Devlet vatandaşa tuzak kurmaz. Siz bu komisyonu şimdi kuruyorsunuz ama radarları yerleştirmeden önce neredeydiniz? Bu, vatandaşın cebine göz dikmektir."

CHP'den Radar Cezaları ve Hız Levhalarına Tepki - Resim : 1

Radarların bir gelir kapısı haline dönüştüğünü söyleyen Karasu, vatandaşların kurban bayramında değişen hız limitleri nedeniyle adeta ceza yağmuruna tutulduğunu ifade etti. Karasu, "Tulumbada suyu bitiren iktidar, şimdi hazinenin eksiğini radar cezalarıyla doldurmaya çalışıyor" dedi.

Karasu, "Gerçek trafik güvenliği, radarlarla değil eğitimle sağlanır. Radarlar caydırıcı değil, tuzak gibi kullanılmaya başlandı" diyerek eleştiride bulundu.

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