Radar Cezaları İptal Edilecek mi? AKP'den Açıklama Geldi

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İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı’nda uygulamaya koyduğu ve vatandaşlar tarafından ‘tuzak’ olarak yorumlanan radar sitemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Radar uygulamasının neden olduğu cezaların iptal edilebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.

Gazetecilerin, özellikle bayram tatili döneminde gündeme gelen ağır trafik cezalarına ilişkin şikayetleri hatırlatması üzerine değerlendirmelerini aktaran Güler, “Bakın arkadaşlar şimdi en son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevra değişikliğinden dolayı birçok bayramda kazalar oldu” diyerek şöyle devam etti:

“Yani şu anda yaklaşık üç yıldır, her yıl altı bin üç yüz elli vatandaşımızı kaybediyoruz. Bakın 3-4 yıldır hiç bu sayı düşmüyor. 6 bin 350 vatandaşımızı her yıl kaybediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Ve bunların da sebebine baktığımızda üç tane ana başlık var ve sorun devam ediyor. Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve aynı zamanda ani manevra dediğimiz şerit değişimi veya yaklaşma mesafesine uygun davranmama.

Dolayısıyla şimdi bizim insanlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yani bizim trafik kurallarına uymamız lazım. Caydırıcı cezaları da bizim ortaya koymamız lazım. İnsanlar düşük cezalar olduğundan dolayı, caydırıcı etkisi olmadığından dolayı yüksek sıratta devam ediyor. Yanında çoluğu var, çocuğu var veya uykusuz devam etmeye çalışıyor. Ani manevra değişikliği, sinyalsiz şerit ihlali veya makas dediğimiz hareketleri yaparak maalesef trafiği tehlikeye atıyorlar. Bunları mutlaka caydırıcı bir hale koymamız lazım. Yoksa biz insanlarımızı kaybetmemiz devam edeceğiz.”

'SON TEPKİLER YÜKSEK CEZALARDAN KAYNAKLI DEĞİL'

Bir soru üzerine cezaların zaten düşük olduğu için caydırıcılığının olmadığının altını çizen Güler, “Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil” diyerek şunları söyledi:

“Yani aşırı radar uygulamalarından şikayet var. Meskun mahalde çok sayıda radar denetiminin olmasından şikayet var. Yerleşim yerlerinde aniden hız düşürülmesi sıkıntı olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığımızda Ulaştırma Bakanlığımızın da katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Türkiye genelindeki bu radar uygulamalarındaki alanların meskum mahal yerleşim alan tercihi veya o anda ani bir anda yüksek hızdan düşük hıza düşme noktasında bir çalışma yapıyorlar bakacağız yani.

İnsan hayatını korumamız lazım. Olabildiğince de tedbirleri ele almamız lazım. Kanun teklifinde bir değişiklik düşünülmüyor. Bugün bakalım, yetiştirebilirsek kanuna başlayacağız.”