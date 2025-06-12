3 Arkadaşın Hazin Sonu! 6 Günde 2 Farklı Olayda... Hepsi Hayatını Kaybetti

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Siirt’in Kurtalan ilçesinde, 6 Haziran 2025’te Tekel Mahallesi’nde bulunan Sare Düğün Salonu’nda yaşanan silahlı saldırı ve ardından 10 Haziran’da meydana gelen trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Düğün töreninde, Aziz Asma adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 19 yaşındaki Adnan Pekgöz olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulhalim Doğan, Vedat Pekgöz ve Mehmet Polat yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak Adnan Pekgöz kurtarılamadı. Saldırı anı, düğün salonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, Aziz Asma’nın şarjörü tabancasına taktıktan sonra Pekgöz’e ateş ettiği ve ardından çevredekilere silah doğrultarak kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, Asma’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK KAZASI FACİASI

Düğün saldırısından dört gün sonra, 10 Haziran 2025’te, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde başka bir trajedi yaşandı. Adnan Pekgöz’ün arkadaşları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in de içinde bulunduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil, 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybetti; Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oruç Eviz, 12 Haziran 2025 sabahı doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Eviz’in cenazesi, Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da defnedildiği Kurtalan’a bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında toprağa verildi.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDIYOR

Düğün salonundaki silahlı saldırının nedeni ve Aziz Asma’nın motivasyonu hâlâ netlik kazanmadı. Polis, olayın husumetten kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Trafik kazasıyla ilgili ise kamyon sürücüsünün ifadesine başvurulduğu ve kazanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi. Her iki olay, Kurtalan’da büyük bir üzüntüye yol açarken, güvenlik güçleri bölgede ek önlemler aldı.

Kaynak: İHA