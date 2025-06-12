Diyarbakır’da 3'ü Çocuk 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangında Yeni Gelişme

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 5 Haziran’da Fırat Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda çıkan yangında aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen adli soruşturma genişletildi. İlk etapta beş kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, iki kişi daha gözaltına alındı.

Yangında hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada yapı denetim sorumlusu B.C. ile müteahhit M.A. çıkarıldıkları mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Devam eden incelemelerde, iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, bir kişi için de yakalama kararı çıkarılmıştı. Son olarak gözaltına alınan iki denetim görevlisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA