Anne ve Çocukları Ölmüştü! Diyarbakır'daki Yangın Faciasında 4 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 13 katlı bir apartmanda dün akşam çıkan yangında anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) yaşamını yitirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın bir başsavcı vekili koordinasyonunda iki savcı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

EKSİKLİKLER FACİAYI BÜYÜTTÜ

Yangına ilişkin açıklama yapan Kayapınar Belediye Başkanı Gülşen Sönmez Bucak, yangının elektrik şaft boşluğundan çıktığını ve binadaki ciddi yapısal eksikliklerin faciayı büyüttüğünü ifade etti. Şaftta yanıcı malzemelerin bulunması, havalandırma ve yangın merdiveni sistemlerinin yetersizliği gibi eksikliklerin yangının yayılmasını hızlandırdığı aktarıldı.

İDARİ SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

Bucak, yapı denetimi ve yangından korunma yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle binanın müteahhidi, ruhsatı veren belediye ve itfaiye birimleri hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceği ve tüm sorumluların ortaya çıkarılacağı vurgulandı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA