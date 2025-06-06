Bakan Yumaklı'dan Kritik Uyarı: Yangın Çıkmak İçin Sebep Arıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yumaklı, "Sadece ormanlık alanda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor" dedi.

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Bakan Yumaklı'dan Kritik Uyarı: Yangın Çıkmak İçin Sebep Arıyor
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de orman yangınları yeniden endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcak hava, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle çıkan yangınlar, hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyardı. Kastamonu'da Kurban Bayramı programında konuşan Yumaklı, sadece ormanlık alanlarda değil, açık alanda da ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yangın, çıkmak için sebep arıyor" dedi.

Yumaklı, sıcak hava koşullarında küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekti ve "Bir ağacın yanması değil, içinde yaşayan tüm canlıların yok olması demek. Lütfen hassasiyet gösterin" çağrısında bulundu.

Bayram nedeniyle artan trafik yoğunluğuna da değinen Bakan, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bölgesel yangın riskine ve bayramda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı toplumun her kesimini duyarlı olmaya davet eden Yumaklı, "Bu yazı yangınsız ve kazasız atlatmak hepimizin elinde" dedi.

Bakan Yumaklı şöyle konuştu:

"Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor. Bunu söndürmek için verilen o uğraşı zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, orada yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında mutlaka ormanlık alanlar ya da ormanlık alanlara yakın alanlar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum. Bu sene, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun."

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Kaynak: AA

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