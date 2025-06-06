Serinlemek İstemişti... Baraj Gölüne Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

Türkiye’de yaz aylarıyla birlikte baraj göllerinde yaşanan boğulma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Malatya'da 12 yaşındaki çocuk girdiği baraj gölünde can verdi.

Serinlemek İstemişti... Baraj Gölüne Giren Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte baraj gölleri ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarında artış görülüyor. Özellikle yüzme bilmeyen çocuklar ve gençler, serinlemek amacıyla girdikleri bu denetimsiz ve tehlikeli sularda hayatlarını kaybediyor. Acı haberin bu seferki adresi Malatya oldu.

Serinlemek İstemişti... Baraj Gölüne Giren Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Malatya’da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki Suriye uyruklu Bilal İsmail, suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Kardeşi ve arkadaşlarıyla girdiği gölde boğularak yaşamını yitiren küçük çocuğun cansız bedeni, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmasının ardından dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Bilal'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fethiye’de Dalış Yapan Kişi Boğularak Hayatını KaybettiFethiye’de Dalış Yapan Kişi Boğularak Hayatını KaybettiGüncel

Şanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken BoğulduŞanlıurfa'da Yürek Yakan Ölüm! Yeğenini Kurtarmak İsterken BoğulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Malatya Baraj
Silivri'de Korkutan Yangın: Alevler Çatıyı Sardı Silivri'de Korkutan Yangın! Alevler Çatıyı Sardı
İzmir'de Korkunç Olay: Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü
2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun! 2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun!
En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı