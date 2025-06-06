Serinlemek İstemişti... Baraj Gölüne Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

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Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte baraj gölleri ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarında artış görülüyor. Özellikle yüzme bilmeyen çocuklar ve gençler, serinlemek amacıyla girdikleri bu denetimsiz ve tehlikeli sularda hayatlarını kaybediyor. Acı haberin bu seferki adresi Malatya oldu.

Malatya’da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü’ne giren 12 yaşındaki Suriye uyruklu Bilal İsmail, suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Kardeşi ve arkadaşlarıyla girdiği gölde boğularak yaşamını yitiren küçük çocuğun cansız bedeni, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmasının ardından dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Bilal'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA