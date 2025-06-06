İzmir'de Korkunç Olay: Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Su kuyusuna düşen anne ve iki çocuğu, AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

İzmir'de Korkunç Olay: Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta bir anne ve iki çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle su kuyusuna düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan aile bireyleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucunda anne ve çocukları kuyudan başarılı bir şekilde çıkarıldı.

İzmir'de Korkunç Olay: Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü - Resim : 1

Kurtarılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı Oldu66 Yaşındaki Kadın Dehşeti Yaşadı! Evinin Bahçesindeki Kuyu Mezarı OlduGüncel

Samsun'da Göçük! İki Kişi Hayatını KaybettiSamsun'da Göçük! İki Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir kaza
Göz Renginiz Kaderinizi ve Kişiliğinizi Ele Veriyor Göz Renginiz Kaderinizi ve Kişiliğinizi Ele Veriyor
İstanbul'da Akılalmaz Olay: Kurban Kanı Evleri Bastı! 'Cinayet İşlendi Sandım' Tepkisi Akılalmaz Olay: Kurban Kanı Evleri Bastı!
Trafik Kazalarında Acı Bilanço! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 2024'te 6 Bin 351 Can Kaybı Trafik Kazalarında Acı Bilanço! Bakan Yerlikaya Açıkladı: 2024'te 6 Bin 351 Can Kaybı
Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri ve Beyin Sağlığını Koruyor Yaz Bahçelerinin Gizli Hazinesi Olarak Biliniyor: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Karaciğeri Tazeliyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı