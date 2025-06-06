İzmir'de Korkunç Olay: Anne ve İki Çocuğu Kuyuya Düştü

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta bir anne ve iki çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle su kuyusuna düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan aile bireyleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucunda anne ve çocukları kuyudan başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Kurtarılan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA