Silivri'de Korkutan Yangın: Alevler Çatıyı Sardı

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İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çanta Mahallesi'nde meydana gelen yangında, alevler kısa sürede çatının tamamını sardı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bina sakinleri ise büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA