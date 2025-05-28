Marmaris'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

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Marmaris'te Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Havaların ısınmasıyla orman yangınlarında yaşanıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıktı. Yeşilbelde Mahallesi Altın Sivrikuyu mevkisindeki saat 16.30 sıralarında orman yanmaya başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Marmaris'te geçmiş yıllarda pek çok orman yangını gerçekleşmiş binlerce hektar çam ormanı yok olmuştu. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde de dün yangın çıkmış ve yapılan müdahalelerin ardından yangın söndürülmüştü.

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Kaynak: AA-DHA

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