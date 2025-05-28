Tutuklanmıştı... Rapçi Lvbel C5 Hakkında Flaş Gelişme

Rapçi Lvbel C5, yani Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Gebze Sulh Ceza Hâkimliği, avukatının itirazı üzerine Bodur’un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Tutuklanmıştı... Rapçi Lvbel C5 Hakkında Flaş Gelişme

Türk rap müziğinin yükselen isimlerinden Lvbel C5, yani Süleyman Burak Bodur, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçlamasıyla 5 Mayıs 2025’te tutuklanmasının ardından tahliye edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği iddiasıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan Bodur, ifadesinin ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti.

Mahkemede verdiği ifadede, şarkı sözlerinde geçen ifadeleri kasıtlı yazmadığını, yalnızca kafiye uyumu için kullandığını ve bunun suç teşkil ettiğini bilmediğini belirten Bodur’un avukatı Faruk Lokman, tutukluluğa itiraz etmişti. Bugün görülen duruşmada, mahkeme Bodur’un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Geçtiğimiz Günlerde Tutuklanmıştı... Ünlü Rapçi Lvbel C5'in Cezaevinden İlk GörüntüsüGeçtiğimiz Günlerde Tutuklanmıştı... Ünlü Rapçi Lvbel C5'in Cezaevinden İlk GörüntüsüMagazin

Kaynak: DHA

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