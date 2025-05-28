Bayramda Sevinmek de Lüks Oldu! Edirne'de 'Askıda Bayramlık' Kampanyası

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan zorluklar, Türkiye'de özellikle dar gelirli aileleri her geçen gün daha fazla etkiliyor. Bayramların bile lüks haline geldiği bu dönemde, birçok aile çocuklarına bayramlık kıyafet almanın maddi yükünü karşılamakta zorlanıyor. İşte tam da bu noktada, Edirne'de bir kadın girişimcinin hayata geçirdiği anlamlı bir dayanışma örneği dikkat çekiyor.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan Yaşar Atlı Plaza'da yaklaşık altı yıldır ikinci el eşya satışı yapan kadın girişimci Serap Sevinç, geçtiğimiz yıl başlattığı ve büyük ilgi gören "Askıda Bayramlık" projesinin bu Kurban Bayramı'nda dördüncü kez hayata geçirdi.

İkinci el kıyafet ve ev eşyalarının satışını gerçekleştiren Sevinç, hem doğaya hem de topluma katkı sunmayı hedeflediklerini şöyle ifade etti:

"6 yıldır Edirne'de kadın girişimci olarak ‘Temiz Dolabım' işletmesinin sahibiyim. ‘Geri dönüşüm' diye çıktık yola, sürdürülebilir bir hayatı anlatmayı ve bunun farkındalığını yaratmayı amaçladık. Şahıslar getiriyor, ben satıyorum, geliri yarı yarıya paylaşıyoruz. Sistemimiz tamamen çevre odaklı."

"30 çocuğumuza ulaştık, bu yıl daha fazlasını bekliyoruz."

Sosyal projelerle de öne çıkan Sevinç, çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik "Askıda Bayramlık" projesinin amacını şöyle anlattı:

"Niyetim ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramda yüzlerini güldürebilmekti. Aileler buraya geliyorlar, çocuklar için bayramlık istediklerini seçiyorlar, alıp gidiyorlar. Geçen Ramazan Bayramı'nda 30 çocuğumuza ulaştım. Bu çok keyifliydi. Onların yüzünü güldürebilmek, buradan gülerek çıkmalarını görmek… Annelerin ve babaların da çocuklarına yetebilme duygusunu yaşamaları çok kıymetliydi."

ÜCRETSİZ KIYAFETLER HAZIR

Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi çocukları ve ailelerini mağazaya beklediklerini söyleyen Sevinç, bayramlıkların tamamen ücretsiz olduğunu şu şekilde vurguladı:

"Ayakkabı, alt-üst kombinler, kız çocukları için elbiseler, isteyenler için çantalar... Bayramda giyebilecekleri bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlara hiçbir ücret talep etmiyoruz, alıp gidebilirler."

Kaynak: ANKA