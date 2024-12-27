Şişli'de 'Gezici Kent Market' Açıldı: Patates ve Soğan 5 Liradan Satılıyor

Şişli Belediyesi, sosyal ve dayanışmacı belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha katarak, Gezici Kent Market’i Şişlilerin hizmetine açtı. Temel gıdadan hijyen malzemesine kadar birçok kaliteli ürün; en hesaplı zincir mağazalardan bile daha uygun fiyata satışa sunuldu.

'UYGUN FİYAT, KALİTELİ HİZMET: KENT MARKET'

Şişli Belediyesi, içinde reyonları, alışveriş kasası, olacak şekilde bir kamyonu markete dönüştürdü. Farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak olan gezici marketin ilk durağı, Feriköy’deki Yay Meydanı oldu. “Uygun fiyat, kaliteli hizmet: Kent market” sloganıyla hizmete giren 'Gezici Kent Market'e ilk günden yoğun ilgi oldu.

Açılış programında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bütçe dostu fiyatları ile yurttaşların tenceresi kaynasın diye gezici kent marketi açtıklarını söyledi. Şahan, “Kent Marketimizi, vatandaşımızın elleri titremeden, onur ve haysiyetleri incinmeden alış veriş yapsınlar, mutfaktaki yangınlarını söndürebilsinler diye açıyoruz” dedi. Bütün zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Şahan şöyle devam etti:

“Yurttaşlarımızı dinleyecek, dertlerine çözüm bulmak için, önümüzdeki engellere rağmen, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir kâr gözetmeksizin, en ucuz fiyata en kaliteli ürünü size ulaştırmak istiyoruz. Bu market, Şişli’deki her bir emekçinin, emeklinin, annenin, babanın, çocuğun marketi. Marifet üreten Şişli Belediyesi'nin Kent Marketi hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Konuşmasının ardından Gezici Kent Market’in içini gezen ve alışveriş yapan Başkan Şahan, satın aldığı ürünleri “askıda ürün” reyonuna bıraktı.

Gezici Kent Market'te nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, bulaşık deterjanından bebek bezine kadar ilk etapta 50 ürün satışa çıktı. Ürünlerin en hesaplı zincir marketlerden bile daha uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekti. Patates ve soğanın kilogramı 5 liradan satışa sunulurken; zincir marketlerde ortalama 60 ila 65 lira arasında olan 1 kilogram fasulye kent markette 58; zincir marketlerde 35 ila 40 lira arasında 1 kilogram un ise 30 liradan raflardaki yerini aldı. Ayrıca temizlik malzemelerinde de en hesaplı zincir marketlere oranla bazı ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlar mevcut.

ASKIDA ÜRÜN UYGULAMASI

Şişli Belediyesi’nin Gezici Kent Marketi’nde “askıda alışveriş” uygulaması da yer alıyor. Hafta içi 08.30 ile 17.00 arasında hizmet verecek olan kent marketten yapılacak alışverişlerde ise ödeme olarak sadece kredi kartı geçerli olacak.

Kaynak: ANKA