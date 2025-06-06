Okul Servisinde Dehşet! Servis Şoförü, Öğrenciye İmdat Çekiciyle Saldırdı

Balıkesir'de okul servisi sahibi 75 yaşındaki H.Y., tartıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisi A.K.'yı acil durum çekiciyle başından yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan H.Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Okul Servisinde Dehşet! Servis Şoförü, Öğrenciye İmdat Çekiciyle Saldırdı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan bir okul servisinde yaşanan şiddet olayı, kamuoyunda büyük tepki topladı. 3 Haziran günü Çeribaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis sahibi 75 yaşındaki H.Y., tartıştığı 17 yaşındaki lise öğrencisi A.K.'yı acil durum çekiciyle başından yaraladı. Olayın ardından H.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dönüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle H.Y. ile öğrenci A.K. arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin tırmanması üzerine H.Y., serviste bulunan acil durum çekicini alarak A.K.'ya saldırdı. Servisteki diğer öğrenciler araya girerek olayı yatıştırırken, A.K. durumu ailesine haber verdi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

A.K.'nın babası R.K., yaşanan olayın ardından jandarmaya giderek H.Y. hakkında şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.Y.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, yaşanan şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu servisle olan sözleşmenin iptali için süreç başlatıldığı, ayrıca Balıkesir Valiliği tarafından olayın detaylı şekilde araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Servisteki öğrencilerin ifadelerine de başvurulurken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Yaralanan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ailesinin hukuki süreci takip ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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