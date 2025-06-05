Ataşehir’de Trafik Kavgası: Hamile Kadının Çığlıkları Umurlarında Bile Olmadı, İşte O Anlar...

Ataşehir’de cip sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından hamile eşinin yanında yumruklu saldırıya uğradı. Kavga, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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Ataşehir’in Küçükbakkalköy Mahallesi’nde dün saat 17.00 civarında trafikte yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre, trafikte cip sürücüsüyle tartışan bir otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek araçtan indi ve cipin camlarını yumruklamaya başladı. Tehditler savuran otomobil sürücüsünün “Gebertirim seni” sözleri üzerine cipten inen sürücü, “Hamile eşimin yanında bana saldırırsın ha…” diyerek karşılık verdi.

Ataşehir’de Trafik Kavgası: Hamile Kadının Çığlıkları Umurlarında Bile Olmadı, İşte O Anlar... - Resim : 1

Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu bir kavgaya dönüştü. Cip sürücüsünün hamile eşi, çığlık atarak kavgayı durdurmaya çalışırken, olaya tanık olan bir motosiklet sürücüsü de araya girmeye çalıştı. Motosikletli, “Polis var, devam et ağabey. Yapmayın, ehliyetiniz gidecek” diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ataşehir’de Trafik Kavgası: Hamile Kadının Çığlıkları Umurlarında Bile Olmadı, İşte O Anlar... - Resim : 2

Kavganın tüm detayları, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların öfkeli anları ve çevredekilerin müdahalesi net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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