Kocaeli'de Palet Fabrikasında Büyük Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Sardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bir palet fabrikasında çıkan yangın, bölgeyi duman altında bıraktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Kocaeli'de Palet Fabrikasında Büyük Yangın! Dumanlar Gökyüzünü Sardı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan bir palet üretim fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yer alan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm tesisi sardı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir mücadele başlatırken, çevre ilçelerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Güvenlik amacıyla Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi araç trafiğine kapatıldı, çevredeki iş yerleri ve işçiler tahliye edilerek güvenli bölgelere alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili detaylı inceleme ise yangının söndürülmesinin ardından başlatılacak.

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Kaynak: AA

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