Yumurta Tesisinde Büyük Yangın, 150 Bin Tavuk Öldü

Ankara'da bulunan bir yumurta tesisinde büyük yangın çıktı. Yangında 150 bin tavuk hayatını kaybetti.

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren bir yumurta tesisinde büyük yangın çıktı. Yangında 150 bin tavuk öldü. 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Sabah saatlerinde yangının meydana geldiği tesiste 1 milyon tavuk bulunuyordu. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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