Yumurta Tesisinde Büyük Yangın, 150 Bin Tavuk Öldü
Ankara'da bulunan bir yumurta tesisinde büyük yangın çıktı. Yangında 150 bin tavuk hayatını kaybetti.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren bir yumurta tesisinde büyük yangın çıktı. Yangında 150 bin tavuk öldü. 1 kişi ise dumandan etkilendi.
Sabah saatlerinde yangının meydana geldiği tesiste 1 milyon tavuk bulunuyordu. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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