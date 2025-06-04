Bodrum'da Tekne Bomba Gibi Patladı, İşte O Görüntüler!

Muğla Bodrum'da meydana gelen tekne patlamasının korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tekne kaptanının halatı çözüp motoru çalıştırmak için içeriye girdiği, ardından patlamanın meydana geldiği anlar anbean kaydedildi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknedeki patlamada 3 kişi yaralanırken, patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Patlama anları saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde tekne kaptanının halatı çözüp motoru çalıştırmak için içeriye girdiği, ardından patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı.

Patlamanın hemen ardından kaptanın yaralı halde dışarı çıkmaya çalıştığı, bu sırada marinada görevli personelin yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

Bodrum'da Teknede Büyük Patlama, Yaralılar VarBodrum'da Teknede Büyük Patlama, Yaralılar VarGüncel

Kaynak: DHA

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