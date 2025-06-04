Starbucks'tan Müşterilerine Kötü Haber! Yeni Zammı Duyurdular

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'tan müşterilerine kötü haber geldi. Dev şirket, fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı.

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Starbucks'tan Müşterilerine Kötü Haber! Yeni Zammı Duyurdular

Dünya çapında birçok şubesi bulunan Starbucks, dün itibarıyla Türkiye’deki ürünlerinin fiyatına yüzde 15’e yakın oranda zam yaptı.

Zammın ardından en ucuz küçük boy kahve fiyatı 110 TL’ye, orta boy 120 TL’ye büyük boy ise 130 TL’ye çıktı.

Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada, zammın gerekçesi olarak, artan operasyonel maliyetler ve hammadde fiyatlarındaki artış gösterildi.

Starbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te yapmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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