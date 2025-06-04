Bayram Öncesinde İstanbul Otogarı'nda Yangın Paniği!

Kurban Bayramı'na günler kala yoğunluğun yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nda yangın paniği yaşandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bayram Öncesinde İstanbul Otogarı'nda Yangın Paniği!

Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı’nda yangın paniği yaşandı.

Yönetim binasında çıkan yangın paniğe neden olurken, kısa sürede söndürüldü.

Yangının elektrik kaynaklı olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binada küçük çapta hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

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