İstanbul’da Uyuşturucuya Darbe! 230 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi

İstanbul genelinde beş ilçede düzenlenen kapsamlı operasyonda toplam 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, emniyet birimlerince kamuoyuna gösterildi.

İstanbul’da Uyuşturucuya Darbe! 230 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar’da belirlenen adresler ile 4 araç ve bir TIR’da arama yaptı. Yapılan incelemelerde; 61 kilo 880 gram metamfetamin, 127 kilo skunk, 41 kilo 650 gram kokain, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 9 litre asit ele geçirildi.

İstanbul’da Uyuşturucuya Darbe! 230 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi - Resim : 1

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplamda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki merkezinde basına sergilendi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da Uyuşturucuya Darbe! 230 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi - Resim : 2

Sergi sırasında konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Narkotik ekiplerimizin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlarda, 230 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve aralarında yabancı uyruklunun da bulunduğu toplam 6 kişi yakalanarak tutuklanmıştır. İstanbul halkının huzuru için uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı.

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