Televizyondan Turneye, Kozmetikten Krallığa... İşte 2025’in En Zengin 8 Kadını…

Forbes’in 2025 yılı verilerine göre, Amerika’daki en zengin kadın ünlüler, müzikten kozmetiğe, televizyon dünyasından girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede servetlerini inşa etti. İşte bu yılın dikkat çeken isimler...

1. OPRAH WİNFREY – 3,1 MİLYAR DOLAR

Medya imparatorluğu kurarak televizyonculuktan kitap yayıncılığına kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Oprah Winfrey, 3,1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Son olarak, 1985 yapımı "The Color Purple" filminin müzikal versiyonunun prodüksiyonunu üstlendi ve film 2025 Aralık ayında vizyona girecek.

2. KİM KARDASHİAN – 1,7 MİLYAR DOLAR

Skims markasıyla büyük bir başarı yakalayan Kim Kardashian, 1,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada. Skims, 2023 yılında 4 milyar dolar değerlemeyle yatırım aldı. Ayrıca, SKKN By Kim adlı cilt bakım markası da büyük ilgi görüyor.

3. TAYLOR SWİFT – 1,6 MİLYAR DOLAR

Eras Tour turnesiyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Taylor Swift, 1,6 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada. Turnesi, 2024 sonunda 2,165 milyar dolarlık gelirle tarihin en yüksek hasılatlı turnesi oldu.

4. RİHANNA – 1,4 MİLYAR DOLAR

Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla kozmetik dünyasında devrim yaratan Rihanna, 1,4 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada. Ayrıca, Fenty Hair markasıyla saç bakım sektörüne de adım attı.

5. MADONNA – 850 MİLYON DOLAR

40 yıllık müzik kariyerinde sayısız başarıya imza atan Madonna, 850 milyon dolarlık servetiyle beşinci sırada. Celebration Tour turnesi, 225 milyon dolarlık gelirle büyük bir başarı elde etti.

6. SELENA GOMEZ – 700 MİLYON DOLAR

Rare Beauty markasıyla kozmetik sektöründe kendine sağlam bir yer edinen Selena Gomez, 700 milyon dolarlık servetiyle altıncı sırada. Ancak, Wondermind adlı girişimiyle ilgili bazı finansal zorluklar yaşadığı bildirildi.

7. BEYONCÉ – 780 MİLYON DOLAR

Renaissance World Tour turnesiyle büyük bir başarı yakalayan Beyoncé, 780 milyon dolarlık servetiyle yedinci sırada. Turnesi, 2023 yılında 580 milyon dolarlık gelir elde etti.

8. KYLİE JENNER – 670 MİLYON DOLAR

Kylie Cosmetics markasıyla kozmetik sektöründe büyük bir başarı elde eden Kylie Jenner, 670 milyon dolarlık servetiyle sekizinci sırada. Markası, 2020 yılında Coty şirketine 600 milyon dolara satıldı.

Kaynak: Haber Merkezi