ABD’de Büyük Felaket! Lady Gaga, Beyonce, Jay Z… Hepsi Diken Üstünde, Milyonluk Evler Ateşin Ortasında Kaldı
ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangını devam ederken, bölgeden tahliye edilen 20 bin kişi arasında ünlü oyuncularında yer aldığı ortaya çıktı. Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi isimlerin evleri kül olma tehdidiyle karşı karşıya.
ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde hızla ilerledi, Malibu'ya kadar ulaştı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede yangın sonrası bin hektardan büyük bir alan ise küle döndü.
Alevler sonrasında 10'dan fazla bina ve çok sayıda araba hasar aldı. Bölgedeki okullar tatil edildi, yangının çıkış sebebine ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN EVİ DE RİSK ALTINDA
Alevlerin evlerin bulunduğu alana iyice ilerlemesinin ardından bölgeden 20 bin kişi tahliye edildi. Yangın felaketinin yaşandığı bölgede tahliye edilen evlerden bazılarının dünyaca ünlü isimlere ait olduğu öğrenildi.
Reuters'de yer alan habere göre, ABD'li oyuncu Dick Van Dyke, ünlü şarkıcı Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi eğlence dünyasının ünlü isimlerinin malikanelerinin de büyük risk altında olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Reuters