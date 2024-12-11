Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 8 Ölü, 22 Yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 8 Ölü, 22 Yaralı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya’nın Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 8 Ölü, 22 Yaralı - Resim : 1

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Zaporijya kentinde bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Kentini Vurdu: 8 Ölü, 22 Yaralı - Resim : 2

Açıklamada, “Şu ana kadar, Rus füzelerinin hastaneye düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü. 22 kişi yaralandı, bunlardan biri çocuk. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında muhtemelen insanlar var” denildi.

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Kaynak: DHA

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