Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk: Bu Sefer İngiliz Füzeleriyle Vurdular!

Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk yaşandı. Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın Kursk Oblastı'nda yer alan Kurchatov kentine İngiliz füzeleriyle saldırı düzenlendi.

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Rusya-Ukrayna Savaşında Bir İlk: Bu Sefer İngiliz Füzeleriyle Vurdular!

Ukrayna, İngiltere’den tedarik ettiği Storm Shadow seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarına ateşledi. Rus hava savunma sistemleri bazı seyir füzelerini engellerken, bazı füzeler ise hedeflerine isabet etti.

Ukrayna, Salı günü Bryansk’ta bir askeri tesisi hedef almak için ilk kez ATACMS füzelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 2 gün önce ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamıştı.

Kaynak: Bloomberg

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