Pakistan'da Güvenlik Noktasına İntihar Saldırısı, Ölü ve Yaralılar Var

Bannu Bölge Polisliği yetkililerinden Karim Khan, düzenlenen intihar saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisinin öldüğünü belirten Khan, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

PAKİSTAN ORDUSU AÇIKLAMA YAPMADI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA