Donald Trump’ın Büyükelçi Atamaları Belli Oldu! Dost, Dünür, Eski Gelin… Ne Ararsan Var

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Türkiye, Yunanistan ve Fransa'ya büyükelçiler atadı. Atanan isimlerin dostları ve akrabaları arasından seçilmesi ise dikkat çekti.

Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak en yakın bağışçılarından ve dostlarından biri olan Tom Barrack'ı atadı. Trump'ın Başkanlık kampanyasına danışmanlık da yapan Tom Barrack, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasadışı temsilcisi olarak hareket etmek, adaleti engellemek ve federal ajanlara yalan söylemekle suçlanmış ve beraat etmişti.

YAKIN ARKADAŞI ANKARA BÜYÜKELÇİ’Sİ OLDU

Trump, Yunanistan Büyükelçisi olarak ise oğlunun eski nişanlısı Kimberly Guilfoyle’i atadı. Atamalar içinde en çok konuşulan atama ise Fransa Büyükelçisi oldu. Trump, Fransa Büyükelçisi olarak damadının babası Charles Kushner'i atadı. Trump, Ankara Büyükelçisi olarak yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack'ı atadığını duyurdu.

GURURLANARAK DUYURDU

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye atamasına ilişkin “Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” notunu düştü.

“SAYGIN VE DENEYİMLİ”

Barrack’ın 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönettiğini vurgulayan Trump, “Kendisi hem siyasi çevrelerde hem de iş çevrelerinde geniş düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir” dedi.

2010 yılında Katar Yatırım Otoritesi ile ortaklık kurarak film yapım şirketi Miramax'ı 660 milyon dolara satın almış, 2017 yılında ise One California Plaza'daki 70 milyon dolarlık hissesini Abu Dabi veliaht prensinin yatırım fonuna satmıştı.

Kaynak: HaberTürk