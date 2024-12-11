Esad'ın Kaçtığı Havalimanı ve VIP Odası Görüntülendi! Aracındaki Hasarlar Dikkat Çekti

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) önderliğindeki cihatçı militanların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından, Devlet Başkanı Beşar Esad devrildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Esad bir uçağa binerek Rusya’ya sığındı.

TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Esad’ın kaçtığı Uluslararası Şam Havalimanı'na girerek, Esad'ın kaçış rotasını ve kaçmadan önce geldiği VIP bölümü görüntüledi.

Suriye’de 53 yıllık Esad yönetiminin sonu resmen gelirken, Koç, Uluslararası Şam Havalimanı'na girdi ve burada "Geçici Hükümetin kurulması ile havalimanının yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. Yoğun bir temizlik faaliyeti var” bilgisini geçti.

Esad’ın ülkeyi terk etmeden önce havalimanındaki VIP bölümünde bekledi. TV100 muhabiri Koç, Esad’ın nereden kaçtığını da gözler önüne serdi. Koç ayrıca, Esad’ın havalimanına geldiği aracın üzerindeki hasarları da vurguladı.

Kaynak: TV100