Terör Örgütü HTŞ Lideri Colani Açıkladı! 'O İsimleri Liste Liste Duyuracağız'

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, tüm dünyanın izlediği ülkedeki "operasyon odasından" planlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Colani, savaş suçluların hesap vermesi gerektiğini söyleyerek, "Suriye halkına işkence eden güvenlik ve ordu yetkilileri ile suçluların ve katillerin adalet önünde hesap vermesini sağlamak için kararlıyız" diye konuştu.

'SAVAŞ SUÇLULARININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Terör örgütü lideri, "Savaş suçlularının peşini bırakmayacağız. Kaçtıkları ülkelerde dahi bu suçluları takip ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız. Suriye halkına işkence eden üst düzey faillerin isimlerini içeren ilk listeyi yakında duyuracağız" açıklamasında bulundu.

Savaş suçluları hakkında bilgi sunanlara da ödül vereceklerini bildiren Colani, devrilen yönetimin askerlerine af çıkardıklarını da vurguladı.

Kaynak: AA