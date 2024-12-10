Suriye Bayrağı Değişti: Bakın Yeni Suriye Bayrağı Ne Anlama Geliyormuş
Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkede önemli bir sembolik değişim yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yönetim, bayrak tasarımında köklü bir değişikliğe giderek üç yıldızlı bir bayrağı kabul etti. Bayrak, hem iç savaş boyunca farklı gruplar arasında yaşanan bölünmeyi hem de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.
İÇ SAVAŞ VE ÇİFT BAYRAK TARTIŞMASI
2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı boyunca ülkede iki farklı bayrak kullanıldı. Esad rejimi, Arap birliğini temsil eden kırmızı, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra iki yeşil yıldız bulunan bayrağı kullanırken, muhalifler bağımsızlık dönemine ait üç yıldızlı bayrağı tercih ediyordu.
ESAD YÖNETİMİNİN 2 YILDIZLI BAYRAĞI
Beşar Esad hükümetinin resmi bayrağı, 1958'de Mısır ile kurulan Birleşik Arap Cumhuriyeti döneminden miras kalmıştı. Bu bayrak, 1980 yılında yeniden resmi bayrak olarak belirlenmiş ve Esad yönetimini destekleyen kesimler tarafından kullanılmıştı. Kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan bayrağın beyaz zeminindeki iki yeşil yıldız, Arap birliğine olan bağlılığı simgeliyordu. Ancak, bu bayrak iç savaş boyunca rejimin baskıcı politikalarını temsil ettiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.
MUHALİFLERİN 3 YILDIZLI BAYRAĞI
Suriye muhalefeti ise bağımsızlık dönemi bayrağını yeniden gündeme getirdi. 1932 yılında kabul edilen ve 1963'e kadar resmi bayrak olarak kullanılan bu tasarım, yeşil, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra üç kırmızı yıldız içeriyordu. Halk protestolarının başladığı 2011 yılından itibaren muhalefetin sembolü haline gelen bu bayrak, özgürlüğü ve rejime karşı verilen mücadeleyi temsil etti.
YENİ BAYRAĞIN MESAJI
Yeni bayrak, Suriye'nin geleceğine dair umutları ve özgürlük arzusunu yansıtıyor. Suriye Ulusal Konseyi yetkililerinden Halid Kamal, üç yıldızlı tasarımın Esad rejiminin sonunu ve Suriye'nin bağımsızlığını simgelediğini belirtti.
Yeni bayrak, Suriye halkı için yeni bir başlangıcın ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kabul edilirken, ülkede tarihi bir dönüşüm sürecinin de işareti oldu.