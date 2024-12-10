Suriye Bayrağı Değişti: Bakın Yeni Suriye Bayrağı Ne Anlama Geliyormuş

Yeni yönetim, bayrak tasarımında köklü bir değişikliğe giderek üç yıldızlı bir bayrağı kabul etti. Bayrak, hem iç savaş boyunca farklı gruplar arasında yaşanan bölünmeyi hem de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

İÇ SAVAŞ VE ÇİFT BAYRAK TARTIŞMASI

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı boyunca ülkede iki farklı bayrak kullanıldı. Esad rejimi, Arap birliğini temsil eden kırmızı, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra iki yeşil yıldız bulunan bayrağı kullanırken, muhalifler bağımsızlık dönemine ait üç yıldızlı bayrağı tercih ediyordu.