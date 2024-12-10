İsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 28 artarak 44 bin 786'ya yükseldi. Yaralı sayısı da 54 kişi artarak 106 bin 188 oldu.

İsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bir yıldan uzun süredir düzenlediği saldırılar sürerken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 28 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının da 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Saldırılarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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