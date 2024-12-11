Avustralya’da Laboratuvarda Ölümcül Virüs Şişeleri Kayboldu

Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında, ölümcül Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait toplam 323 şişe virüs örneği kayboldu. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Soruşturmayı, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney liderliğinde, viroloji uzmanı Julian Druce eş-soruşturmacı olarak yürütecek. Bakanlık, personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi gibi önlemler aldı.

HALK İÇİN RİSK DÜŞÜK

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi Dr. John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal risk taşıdığını belirtti. Gerrard, dondurucu dışında saklanan virüslerin enfekte edici özelliklerini hızla kaybettiğini vurgulayarak, bölgede son yıllarda bu virüslerle bağlantılı vakaların görülmediğini ifade etti.

Bakanlık, hem halkı korumak hem de biyogüvenlik standartlarını artırmak için tüm detayların titizlikle inceleneceğini duyurdu.