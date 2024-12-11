Avustralya’da Laboratuvarda Ölümcül Virüs Şişeleri Kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe ölümcül virüs kayboldu. "Ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirilen olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Avustralya’da Laboratuvarda Ölümcül Virüs Şişeleri Kayboldu

Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında, ölümcül Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait toplam 323 şişe virüs örneği kayboldu. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Soruşturmayı, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney liderliğinde, viroloji uzmanı Julian Druce eş-soruşturmacı olarak yürütecek. Bakanlık, personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi gibi önlemler aldı.

Avustralya’da Laboratuvarda Ölümcül Virüs Şişeleri Kayboldu - Resim : 1

HALK İÇİN RİSK DÜŞÜK

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi Dr. John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal risk taşıdığını belirtti. Gerrard, dondurucu dışında saklanan virüslerin enfekte edici özelliklerini hızla kaybettiğini vurgulayarak, bölgede son yıllarda bu virüslerle bağlantılı vakaların görülmediğini ifade etti.

Bakanlık, hem halkı korumak hem de biyogüvenlik standartlarını artırmak için tüm detayların titizlikle inceleneceğini duyurdu.

Avustralya’da Laboratuvarda Ölümcül Virüs Şişeleri Kayboldu - Resim : 2

Son Güncelleme:
İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Suriye Açıklamasında Çarpıcı Detay: 'Komşu Devlet Açık Rol Oynadı' Hamaney'in Suriye Açıklamasında Çarpıcı Detay
Masumlar Apartmanı Fırtına Gibi Esmişti! Yerine Yeni Dizi Duyuruldu Masumlar Apartmanı Fırtına Gibi Esmişti! Yerine Yeni Dizi Duyuruldu
Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş Sönmeyen Köftenin Sırrı! 44 Yıllık Köfteci Harca Mutlaka Ekliyormuş
Esad Düşünce İşler Değişti: Avrupa'daki Suriyelilerin Durumu Ne Olacak? Avrupa Kapıları Kapatıyor! Suriyelilerin Durumu Ne Olacak?