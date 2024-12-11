İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Suriye Açıklamasında Çarpıcı Detay: 'Komşu Devlet Açık Rol Oynadı'

İran’ın dini lideri Hamaney, Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Hamaney, Suriye’de son yaşananların bir ABD-İsrail planı olduğuna dikkat çekti.

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’a girmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi resmen devrildi. İran’ın dini lideri Hamaney, yaşanan gelişmelerinin ardından ilk kez konuştu.

'KOMŞU BİR ÜLKENİN ROLÜ...'

Hamaney, Suudi Arabistan’da yayın yapan Al Arabiya’nın aktardığı habere göre, konuya ilişkin açıklamasında, "Hiç şüphe yok ki Suriye'de yaşananlar Amerika ve İsrail'in operasyon odasında planlandı" ifadelerini kullandı.

Hamaney, açıklamasında en dikkat çeken nokta ise , "Olanlarda Suriye'ye komşu bir ülkenin açık rolü vardı ve oynamaya da devam ediyor" sözleri oldu. Ancak Hamaney, ülke ismi vermekten geri durdu.

Hamaney sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Suriye'de olanların ortak bir Amerikan-Siyonist planının sonucu olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. Evet, komşu bir devlet açık bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor; bu herkes tarafından görülebilir. Ancak asıl komplocu, birincil planlayıcı ve komuta odası ABD ve Siyonist rejimde bulunuyor. Kanıtlarımız var ve bu kanıt şüpheye yer bırakmıyor."