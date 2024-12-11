İngiltere'yi Sarsan Skandal! Sahte Rahipler Pedofili Adası Kurmuş

İngiltere'nin Pembrokeshire kıyısında doğal güzellikleriyle ünlü Caldey Adası yıllar boyunca huzur arayan turistlerin gözdesi olarak biliniyor. Ancak bu masum görüntünün ardında derin ve karanlık bir geçmiş yatıyor. 54 çocuğun cinsel istismara uğradığı bir manastır adanın tarihine damga vuran korkunç bir sırrı barındırıyor.

Her yaz 60 binden fazla turist Caldey Adası'na feribotla seyahat ederken, çoğu bu güzel adanın karanlık geçmişinden habersiz. Raporlar dini liderlerin ve sahte rahiplerin, küçük çocukları hedef alarak ebeveynlerinin güvenini kazanmak için karmaşık stratejiler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, adanın tarihi manastır geleneğiyle birleşince daha da ürkütücü bir hal alıyor.

Yüzyıllara dayanan manastır geleneği günümüze kadar ulaştı. Ancak 1925 yılında bu yapılar Sistersiyen Tarikatı'na satılmış ve sonrasında yaşanan istismar olaylarının bu tarikatın denetimi altında gerçekleştiği iddia edildi. 1960 ile 1992 yılları arasında, bazıları yalnızca 3 yaşında olan çocuklar hem sahte rahipler hem de çeşitli din adamları tarafından cinsel tacize uğramış.

KORKUNÇ İHLALLERİN TANIKLARI

73 sayfalık araştırma raporu Başrahip Peder Jan Rossey tarafından görevlendirilen eski yardımcı polis ve suç komiseri Jan Pickles OBE tarafından derlendi. Adadan kurtulan 16 mağdur yaşadıkları dehşeti raporda paylaştı. Raporun merkezinde 'Peder Thadd' olarak bilinen ve 1992'deki ölümüne kadar adaletten kaçan seri cinsel suçlu Peder Thaddeus Kotik yer alıyor. Kotik kutsal olarak adlandırdığı bu adada çocuklara yönelik istismarlarını sürdürürken, hiçbir cezai suçlamayla karşılaşmadı.

MAĞDURLARIN SESLERİ

Kotik'in 1992'deki ölümünün ardından adaya gömülmesi, mağdurlar için yeni bir travmanın başlangıcı oldu. 2017 yılında kimliği belirsiz bir kadın mağdur, rahibin kalıntılarının mezardan çıkarılıp adadan taşınmasını talep etti. Bu durum adanın geçmişinin hala peşini bırakmadığını göstermektedir.

2011 yılında 11 ay boyunca aynı adada yaşayan Peder John Shannon, çocuklara ait uygunsuz fotoğraflar bulundurduğu gerekçesiyle hapse mahkum edildi. Bu olay adanın karanlık geçmişinin sadece bir parçası.

TAZMİNAT VE ÖZÜR

Mart 2017'de, Manastır'a karşı açılan bir hukuk davasında mağdurlar için tazminat ödenmesine karar verildi. 5.5 yaşına kadar adada yaşayan ve cinsel tacize uğrayan Rebecca, aldığı tazminatı "sus parası" olarak tanımlamıştır.

Son olarak 2023 yılında başrahip olarak atanan Peder Jan Rossey tüm bu acılar için samimi bir özür diledi ve "Tüm bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem