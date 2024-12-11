43 Yılda 12 Kez Evlendiler! Altından Şeytani Plan Çıktı: Akılalmaz Dolandırıcılık

Avusturya’daki akılalmaz dolandırıcılık yöntemi ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Bir kadın, ilk eşinin ölmesinin ardından, evlendiği diğer adamla 43 yılda toplamda 12 defa evlenip boşandı. Bu boşanmaların nedeni ise şeytanın aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık…

Newsweek’in aktardığı habere göre, son 43 yılda 12 kez evlenip boşanan çiftin gerekçesi, emeklilik sistemindeki boşluktan yararlanmak oldu. Çiftin evlilik hareketlerini inceleyen hükümet, dolandırıcılığı son boşanma aşamasında fark etti.

DEVLETİ 326 BİN EURO DOLANDIRDILAR

Sürekli evlenip boşanan çiftin, bu yöntemle devleti 326 bin Euro dolandırdığı iddia edildi. Çiftin hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Haberde kadının, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladığı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendiği ifade ediliyor. Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme-boşanma döngüsünün başladığı ortaya çıkarıldı.

Yetkililer çiftin boşanmalarına rağmen birlikte yaşadıklarını tespit ederken, yasa gereği kadının her boşandığında dul maaşı almaya devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, kadın her evlendiği yeni eş için de 27 bin Euro tazminat talep edebiliyordu.

Çiftin 12. Boşanmaları yetkililer tarafından tanınmadığı için halen resmi olarak evli sayıldıkları bildirildi.